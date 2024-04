Galaxy S24 Ultra a 150€ DI SCONTO: display AMOLED e 256 GB

Se hai bisogno di sostituire il tuo vecchio smartphone, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo, allora sei proprio nel posto giusto: Amazon ha infatti ben pensato di proporti l’ottimo Galaxy S24 Ultra in offerta al sensazionale prezzo di soli 1249 euro, con ben 150 euro di sconto (offerto dal coupon di Amazon) rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy S24 Ultra: lo smartphone su misura per te

In questo caso lo smartphone di casa Samsung si presenta nella sua splendida colorazione Titanium Grey, davvero elegante e perfetta per tutti i gusti, e dai dettagli ultra Premium. La prima caratteristica che salta subito all’occhio di questo smartphone è sicuramente il suo display Dynamic AMOLED da ben 6.8 pollici di diagonale, che ti consente di avere tutte le tue app e le relative notifiche perfettamente sotto controllo. Potrai anche dedicarti allo svago personale guardando film e serie TV comodamente mentre sei in viaggio (ad esempio sul treno o in aereo), facendo in questo caso uso delle app delle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato.

Il comparto fotocamere è a dir poco eccezionale, grazie al sensore da ben 200 megapixel che immortalerà al meglio i tuoi momenti preferiti durante le tue vacanze e non solo, senza perderti neanche il più piccolo dettaglio.

Davvero sensazionale anche l’autonomia grazie alla presenza della batteria al litio da ben 5000 mAh di capacità, che ti consente di arrivare tranquillamente alla fine della giornata senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica. Per non parlare dei 512 GB di memoria interna, per cui non dovrai avere nessuna preoccupazione per le tue foto o video al massimo della qualità possibile.

Ti bastano poco più di 1200 euro per accaparrarti uno dei migliori smartphone top di gamma attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri, dal lavoro in mobilità allo svago personale e tanto altro ancora: questo ci spinge a raccomandarti fortemente di acquistare questo Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.