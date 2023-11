Galaxy Tab A8, il tablet Samsung ad un prezzo super scontato! Che spettacolo!

Samsung Galaxy Tab A8, ha un paio di caratteristiche che fanno la differenza: costa poco, ha gradi prestazioni… ed è anche super scontato su Amazon! Davvero un tablet super interessante questo Samsung Galaxy Tab A8, capace di unire convenienza e prestazioni. L’offerta Amazon è irresistibile: un bel MENO 42% che fa letteralmente crollare il prezzo, che passa da 309 euro a 179 euro! Come si dice in questi casi? Il carrello Amazon piange! Riempitelo subito! Sta andando a ruba!

Rapporto qualità prezzo al top!

La prima cosa che salta all’occhio di Samsung Galaxy Tab A8 è il suo ampio schermo da 10,5 pollici, che offre una risoluzione HD per garantire immagini e video cristallini. Questo schermo è ideale per guardare film, giocare a giochi e ovviamente navigare sul web. Inoltre, il display è dotato di un rapporto di formato 16:10, che offre un’esperienza di visualizzazione ottimale per i contenuti multimediali.

Sotto la scocca troviamo un processore Octa-core da 2 GHz, che offre prestazioni fluide e veloci per tutte le attività quotidiane. Con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile poi con scheda microSD fino a 1 TB) lo spazio non è un problema che riguarda Samsung Galaxy Tab A8!

La durata della batteria è un aspetto fondamentale di questo Samsung Galaxy Tab A8. Con una batteria da 7040 mAh, questo tablet Samsung offre una durata esagerata. Se lo spazio di archiviazione non è un problema per Samsung Galaxy Tab A8, di sicuro rimanere a secco nel bel mezzo della giornata è un’evenienza davvero remota!

Anche il comparto audio è al top: i quattro altoparlanti alimentati dal suono surround Dolby Atmos rivelano ogni dettaglio dell’audio con una chiarezza e una profondità unici. Soprattutto se pensiamo che stiamo pagando questo tablet davvero poco grazie al super sconto Amazon!

Inoltre, Samsung Galaxy Tab A8 regala YouTube senza pubblicità, grazie all’abbonamento di due mesi a YouTube Premium. Davvero un bel regalo, no?

