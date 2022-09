Galaxy Tab S8 WiFi: sconto DEFINITIVO per il tablet Android più venduto

Con la crescente richiesta di tablet da parte dei consumatori, le aziende produttrici cercano di creare prodotti in grado di restare al passo con lo stile di vita creativo e ricco di impegni dei potenziali clienti. Come nel caso di Samsung e del suo Galaxy Tab S8 WiFi versione italiana, il cui prezzo i queste ore è sceso tantissimo fino a 599€. Se ti affretti e segui questo link puoi acquistare questo splendido tablet dotato di un ampio pannello da 11″ contornato da cornici sottilissime per dare spazio al display e dunque a una migliore visibilità dello schermo per studiare, lavorare e divertirsi. E con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime.

Samsung Galaxy Tab S8 WiFi, occasionissima su Amazon

Sotto la scocca pulsa forte il cuore il potente Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm SM8450, supportato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione per svolgere qualsiasi compito senza blocchi, incertezze o rallentamenti per far funzionare al meglio le sue applicazioni. La serie dei tablet Galaxy Tab S8 include la nuovissima S Pen con attacco magnetico sul retro del dispositivo per la ricarica. Scrivi, prendi appunti, scarabocchia, la nuova S Pen del tablet Android S8 ti regala livelli impressionanti di controllo.

One UI 4.1 è invece l’interfaccia utente che ti dà facile accesso alle stesse app su tutti i dispositivi Galaxy serie S22 e serie S8. Anche ascoltare la musica è facile con la funzione Auto Switch⁰ degli auricolari Galaxy Buds, che si collegano automaticamente al tuo dispositivo per passare a Galaxy serie S22 senza perdere una sola nota. A proposito, il tablet ha la doppia fotocamera anteriore (grandangolare + ultragrandangolare) che offre un eccezionale campo visivo, per video 4K ottimali. L’inquadratura automatica mette al centro i soggetti che parlano.

Nulla da dire anche sull’autonomia energetica, che grazie alla super batteria 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W, ti offre tanto tempo d’uso senza doverti preoccupare di ricaricare il dispositivo. Insomma, lo capisci da te che a questo prezzo, l’edizione 8/128GB di questo gioiello di Samsung è un vero e proprio regalo. Vai su Amazon e mettilo semplicemente nel tuo carrello. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.