Galaxy Watch 6 torna disponibile a 79€ con la super valutazione dell'usato (MediaWorld)

Dopo essere andato a ruba nei primi giorni, il Galaxy Watch 6 torna disponibile all’interno della promo Spring Party di MediaWorld a un prezzo da urlo: 79 euro. Merito della super valutazione dell’usato pari a 150 euro proposta dal sito mediaworld.it.

Nel momento in cui vi scriviamo, è disponibile il Samsung Galaxy Watch 6 da 40mm in colorazione Graphite. E scegliendo l’opzione Ritiro gratuito in negozio, le spese di spedizione sono a carico di MediaWorld.

Come avere il Galaxy Watch 6 a 79 euro da MediaWorld

Il servizio SChange di MediaWorld è molto semplice. Al momento dell’ordine bisogna scegliere Ritiro in negozio e la modalità di pagamento Pagamento al ritiro in negozio. Dopodiché è necessario recarsi nel punto vendita selezionato con il proprio smartwatch usato: qualunque sia la sua condizione, si riceverà una supervalutazione pari a 150 euro, a cui si aggiungerà una normale valutazione dell’usato.

Per quanto riguarda l’acquisto del Watch 6, ciò significa che usufruendo della super valutazione dell’usato del servizio SChange è possibile portare a casa il nuovo smartwatch di Samsung a soli 79 euro anziché 229 euro. In più, si potrebbe ricevere un ulteriore sconto in base alla classica valutazione dell’usato.

Al momento l’indossabile della casa coreana è uno dei migliori dispositivi Wear OS disponibili sul mercato. Design iconico, funzionalità avanzate per l’allenamento e il monitoraggio della salute, in aggiunta a un super prezzo, rendono questo modello insuperabile dalla concorrenza.

La promozione Spring Party termina domenica 14 aprile. Il nostro consiglio è però di anticipare i tempi e correre alla pagina della promo, dal momento che la disponibilità dell’articolo potrebbe terminare ben prima della scadenza della promo.

