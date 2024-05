Galaxy Watch 7: ricaricarlo sarà molto più veloce, 50% in più di Galaxy Watch 6

La prossima conferenza Samsung, il cosiddetto Unpacked si terrà il prossimo 10 luglio, ma sin da ora voci di corridoio, leak e rumour assortiti stanno inondando la rete. I ragazzi di smartprice hanno però trovato dei dati certi che riguardano la diversificazione della nuova linea si smartwatch, che si preannuncia essere ben variegata nella proposta. Una serie di orologi capaci di soddisfare tutte le tipologie di utenti e per tutte le tasche, con specifiche che varieranno in alcuni frangenti a seconda della fascia di prezzo. E che sembrano segnare un bel passo avanti rispetto ai modelli della serie 6.

Per tutte le tasche

L’ente di certificazione federale americano ha listato diversi modelli: quelli con le sigle SM-L300 e SM-L310 avranno connettività Bluetooth e diametri da 40 e 44 millimetri, mentre quelli con le sigle SM-L305 e SM-L315 avranno connettività LTE. A questi modelli si aggiunge anche il Samsung Galaxy Watch FE, sigla SM-R861, variante economica della nuova serie 7.

Ad oggi queste sono le info che abbiamo, ma ora si aggiunge anche una velocità di ricarica per il modello siglato SM-L305 più veloce del 50% rispetto alla controparte della serie 6, 15 watt invece che 1o watt. Se a questo aggiungiamo anche una nuova CPU con tecnologia a 3nm meno energivora, che molto realisticamente avrà il nome di Exynos W1000, il nuovo smartwatch di Samsung avrà prestazioni a tutto tondo decisamente più elevate: i rumour via via sempre più precisi parlano di un boost in termini di efficienza energetica e prestazioni del 20% in più rispetto al precedente modello.

Al momento non ci sono però informazioni certe se questo nuovo chip Exynos W1000 verrà incluso su tutta la linea Watch 7 o solo sul modello di punta. Ma senza dubbio, da qui a luglio, ogni dubbio al riguardo verrà fugato.