Galaxy Watch FE è ufficiale: ecco tutte le specifiche e il prezzo

Galaxy Watch FE è ufficiale. Lo avevamo scoperto grazie ad una pagina di Amazon Italia qualche giorno fa, ma ora è stato ufficialmente svelato nel sito ufficiale Samsung. Se state chiedendo se la voce di corridoio che vedeva FE essere una versione riveduta e corretta di Galaxy Watch 4 fosse vera non possiamo che confermarlo. Galaxy Watch FE è a tutti gli effetti una versione riveduta e corretta di Galaxy Watch 4.

Per Samsung Galaxy Watch FE è il punto di ingresso nel mondo degli smartwatch, per questo deve avere un prezzo accessibile, senza però che un costo più basso rispetto ai modelli di punta vada a detrimento delle funzionalità avanzate. La ricetta perfetta è quella quindi di prendere un bestseller come Galaxy Watch 4 ed aggiornarlo. Il cuore è rimasto lo stesso però, un SoC Exynos W920 dual core da 1,18 GHz che garantisce prestazioni elevate ad alta efficenza energetica. Il taglio, per contenere i costi, è solo uno: 40 mm.

Galaxy Watch FE è dotato di schermo in cristallo di zaffiro decisamente robusto e anti-graffio. Il punto di forza del dispositivo è il sensore BioActive di Samsung, che offre un monitoraggio completo di fitness e benessere, fornendo consigli personalizzati 24 ore su 24. Tra le funzioni dedicate al sonno troviamo il monitoraggio dei cicli e anche una sorta di coaching per migliorare il riposo. Non manca il monitoraggio della salute cardiaca, con la misurazione della pressione arteriosa e la possibilità di effettuare ECG.

Dotato di funzionalità avanzate per il monitoraggio di oltre 100 attività sportive. Galaxy Watch FE offre un’analisi approfondita delle prestazioni, permettendo di ottimizzare l’efficienza e prevenire infortuni grazie a consigli personalizzati. Inoltre, la Zona Frequenza Cardiaca Personalizzata aiuta a stabilire obiettivi di allenamento realistici in base alle proprie capacità fisiche, massimizzando i risultati.

Inutile dire che Galaxy Watch FE è totalmente integrato nell’ecosistema Galaxy, ad esempio lo possiamo utilizzare per trovare i nostri device, per scattare foto da “remoto” o per pagare usando Samsung Wallet.

Quanto costa e quando sarà disponibile Galaxy Watch FE? Al momento l’unica risposta certa riguarda il prezzo: 219€ su Amazon. La data di uscita è ancora piuttosto vaga, Samsung per l’Italia parla di una generica estate, ma non ci stupiremmo se arrivasse nelle prossime settimane, più specificatamente il 24 giugno, come riportato da Amazon stessa.

Specifiche complete:

colori : nero, oro rosa, silver

: nero, oro rosa, silver schermo : Super AMOLED da 1,2 pollici, risoluzione 396 x 396 pixel

: Super AMOLED da 1,2 pollici, risoluzione 396 x 396 pixel CPU : Exynos W920

: Exynos W920 Memorie : RAM 1,5 GB e 16 GB di hd

: RAM 1,5 GB e 16 GB di hd Batteria : 247 mAh

: 247 mAh Sensori : Samsung BioActive Sensor (ottico ed elettrico per la frequenza cardiaca + analisi impedenza bio elettrica), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luminosità

: Samsung BioActive Sensor (ottico ed elettrico per la frequenza cardiaca + analisi impedenza bio elettrica), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e sensore di luminosità resistenza e certificazione: IP68 + immersioni fino a 5 atmosfere

IP68 + immersioni fino a 5 atmosfere connettività: LTE opzionale, Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC