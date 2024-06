Samsung Galaxy Watch FE: tutti i rumor su prezzo, uscita e dotazione hardware

In attesa del prossimo evento Samsung Unpacked di luglio quasi giornalmente molti che quelli che fino a qualche settimana fa erano rumour, voci di corridoio si stanno trasformando in conferme ufficiose. Qualche giorno fa abbiamo scoperto tutto di Galaxy Watch 7 e Ultra, o X che dir si voglia, oggi invece possiamo conoscere nel dettaglio il nuovo Samsung Galaxy Watch FE, versione accessibile della nuova serie di smartwatch della casa coreana.

Galaxy Watch FE è una sorta di revamping di Galaxy Watch 4 con piccole modifiche e un nome diverso. L’orologio ha lo stesso design, lo stesso hardware e le stesse specifiche, con l’aggiunta solo di una versione più recente di Wear OS preinstallata e qualche altro piccolo cambiamento. Prezzo e data di uscita la conosciamo grazie ad Amazon Italia. La pagina mostra un Samsung Galaxy Watch FE (40mm) BT Pink Gold (vedremo quindi anche un 44mm?), di dimensioni 40 x 10 x 39mm e peso di 26.6grammi.

Uscita prevista per il prossimo 24 luglio, dopo il Samsung Unpacked ovviamente. Il prezzo? 199 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto ai nuovi Galaxy Watch 6. Un prezzo quindi non troppo elevato ma che come molti sostengono potrebbe essere ancor più d’intralcio a Galaxy Ring, l’anello smart Samsung, il quale secondo le più recenti voci di corridoio dovrebbe avere un costo intorno tra i 300 e i 350 dollari, la stessa fascia di prezzo di Galaxy Watch 6.