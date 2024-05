Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Ring: batteria potenziata per entrambi

Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Ring sono due dispositivi di cui abbiamo più dubbi che certezze. Il primo in quanto non ancora ufficialmente annunciato, ma ben presente nella lista dei dispositivi che vedremo nel prossimo Samsung Unpacked di luglio, mentre il secondo, l’anello smart è un vero e proprio oggetto misterioso. Sappiamo che esiste ma ad oggi non si è andato oltre rumour e voci di corridoio. Ma qualcosa per entrambi di ufficiale ora abbiamo.

In base alla certificazione FCC scovata da mysmartprice Samsung Galaxy Z Flip 6 sarà dotato di una CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 overcloccata e di una batteria da 3,887mAh, un filo sotto rispetto ai 4000mAh del precedente report, e comunque ben 296mAh rispetto a Z Flip 5, ovvero 8,3% in più!

Lo stesso ente di certificazione riporta che Galaxy Ring avrà una batteria da 17mAh per le taglie 5, 6 e 7, mentre le taglie 8, 9, 10 e 11 avranno una batteria da 18.5mAh. La taglia più grande, la 12, sarà dotata di una batteria pari a 22.5mAh. Il dispositivo è in linea con le taglie disponibili per altri anelli smart come Oura Ring Gen 3 e Ultrahuman Ring Air.

Sempre grazie allo stesso report sappiamo che Galaxy Ring sarà anche possibile acquistarlo con una finitura nera e che sarà dotato di supporto a Bluetooth LE e Bluetooth 5.4.

