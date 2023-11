Game Drive WD_BLACK P10 (5TB), l'hard disk super capiente per i fan dei VIDEOGAME

Espandi la capacità di archiviazione della tua console o del tuo PC con l’unità WD_BLACK P10 Game Drive, un HDD portatile progettato per i gamer che desiderano conservare e accedere facilmente a una vasta libreria di giochi.

Con una generosa capacità di 5TB, velocità USB 3.2 Gen 1 e compatibilità con diverse piattaforme, questa unità è la scelta ideale per gli amanti dei videogiochi che vogliono portare con sé il loro mondo di gioco ovunque vadano. Basta collegare l’unità e avrai accesso immediato a tutta la tua libreria di giochi. Fallo tuo subito con 154€ col 29% di sconto su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

WD_BLACK P10 Game Drive, l’hard disk portatile per i fan dei videogame

Con 5TB di spazio di archiviazione, l’unità WD_BLACK P10 può ospitare una grande quantità di giochi, dati e contenuti multimediali senza preoccuparti dello spazio disponibile. La connettività USB 3.2 Gen 1 offre velocità di trasferimento dati rapide, garantendo un accesso veloce e fluido ai tuoi giochi senza ritardi o interruzioni. L’unità è compatibile con PlayStation, Xbox, PC e Mac, offrendo una soluzione versatile per chiunque voglia estendere la capacità di archiviazione delle proprie console o del proprio computer.

Il design robusto dell’unità WD_BLACK P10 resiste ai colpi e alle vibrazioni, mentre le dimensioni compatte la rendono perfetta per il trasporto in modo da poter portare con te i tuoi giochi preferiti ovunque tu vada. L’installazione è semplice e immediata grazie alla funzionalità plug-and-play. Basta collegare l’unità al dispositivo e sei pronto per iniziare. L’unità WD_BLACK P10 è ideale per i gamer che desiderano ampliare lo spazio di archiviazione della loro console di gioco o del loro PC senza dover eliminare giochi e file.

In conclusione, l’unità WD_BLACK P10 Game Drive è una soluzione affidabile e performante per gli appassionati di videogiochi che necessitano di spazio di archiviazione aggiuntivo. Con la sua capacità di 5TB, velocità USB 3.2 Gen 1 e design robusto, offre la flessibilità di portare con sé una vasta libreria di giochi ovunque. Sia che tu sia un giocatore su console o su PC, questa unità è pronta a soddisfare le tue esigenze di archiviazione con facilità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.