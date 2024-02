Gaming al top con ASUS TUF GAMING in offerta su Amazon

Hai voglia di giocare ai videogiochi del momento anche quando sei in mobilità, e non disponi in quel momento del tuo potentissimo PC desktop? In tal caso i dispositivi maggiormente consigliati sono i notebook da gaming: non ti preoccupare, Amazon ha pensato proprio a te proponendoti il notebook ASUS TUF Gaming F15 in offerta al sensazionale prezzo di soli 799 euro, con un ottimo 11% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS TUF Gaming: potenza ovunque

Partiamo prima di tutto da uno dei punti di forza alla base di questo notebook da gaming, rappresentato dal suo display da ben 15.6 pollici, con cui potrai goderti alla perfezione tutti i videogiochi del momento. Inoltre grazie alla risoluzione in Full HD potrai godere anche di film e serie TV on demand sulle principali piattaforme di streaming come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e via dicendo.

Come ogni notebook da gaming che si rispetti, la sua vera forza risiede nel processore Intel Core i5-12500H di 12° generazione, che assicura delle prestazioni davvero oltre ogni limite: potrai quindi avviare qualsiasi videogioco che desideri, anche quelli più pesanti e che richiedono maggior potenza di calcolo, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione, al massimo della risoluzione possibile. A questo si abbina poi una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, grazie al quale potrai godere di tutte le tecnologie degli ultimi anni, come nel caso del Ray Tracing, che permette l’illuminazione in tempo reale.

Molto apprezzati i 512 GB di SSD, all’interno dei quali potrai catalogare tutti i tuoi videogiochi in digital delivery, in modo tale da essere facilmente accessibili in ogni momento della giornata che desideri. All’interno del notebook trovi il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, per cui non dovrai perdere ulteriore tempo a installare file di sistema aggiuntivi, potendo iniziare subito a giocare.

Con appena poco più di 700 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei migliori notebook da gaming attualmente presenti in commercio, con cui potrai giocare al meglio delle tue possibilità a tutti i videogiochi del momento senza nessuna eccezione: ecco solo uno dei tanti motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo notebook ASUS TUF Gaming in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

