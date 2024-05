GAMING senza LIMITI con le cuffie Logitech G432, oggi al 53% in meno su Amazon

Metti in pausa qualunque cosa tu stia facendo e presta attenzione a quanto stai leggendo: le cuffie da gaming Logitech G432, oggi tra le più popolari sul mercato, sono in vendita su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 53% – sì, hai letto bene -, le puoi acquistare spendendo la cifra ridicola di appena 44€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo con i servizi Prime.

Comodissime grazie alla imbottitura in memory foam nell’archetto e nei padiglioni, le cuffie da gaming Logitech hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze. I driver dinamici da 50mm ti sorprendono con un audio potente, avvolgente e cristallino, evidentemente merito della tecnologia DTX:X 2.0 e dell’ottima equalizzazione generale.

Il microfono ad archetto è perfetto per parlare in party con i tuoi amici – è disponibile anche la funzione flip-to-mute per disattivare momentaneamente l’audio in uscita -, mentre la rotellina per il volume sulle cuffie è una manna dal cielo per bilanciare l’audio in entrata senza mettere in pausa il gioco.

Era da moltissimo tempo che le cuffie da gaming Logitech non erano in vendita su Amazon a un prezzo così conveniente; sfrutta immediatamente lo sconto scioccante del 53% e i servizi Prime per riceverle a casa già nella giornata di domani, ovviamente senza costi aggiuntivi di spedizione.

