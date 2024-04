Garmin Dashcam Mini 2: Amazon lo VENDE a un OTTIMO PREZZO

Se hai bisogno di una nuova videocamera per controllare la tua auto che costi poco e ti aiuti a registrare dei video di altissima qualità, devi necessariamente optare per il prodotto che ti presentiamo oggi. Stiamo parlando della Garmin Dashcam Mini 2, disponibile su Amazon con un’ottima detrazione del 16%, la quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto a soli 109,11€. Andiamo subito a scoprire di seguito quali sono le principali caratteristiche di questo fantastico prodotto di Garmin!

Garmin Dashcam Mini 2: oggi il prezzo su Amazon è davvero favoloso

Con questa Dashcam di Garmin potrai godere di video estremamente nitidi grazie a un angolo di ripresa di 140 gradi che riesce ad acquisire e salvare tutti i dettagli video in HD 1080p. La video camera è decisamente piccola e discreta, riuscendoti a offrire prontamente tutto ciò di cui hai bisogno. Infatti, ha le dimensioni di una chiave e, in quanto estremamente compatta, offre due opzioni di installazione per permettere il passaggio facile del cavo di alimentazione sia verso l’alto che verso il basso.

Non dovrai mani togliere le mani dal volante grazie all’utilizzo dei controlli vocali: potrai chiedere facilmente alla videocamera di salvare un video, avviarlo oppure interromperlo, iniziando a scattare foto e molto altro ancora. In più, potrai monitorare la tua auto in sosta con la Live View, così da carpire eventuali auto che urtano la tua mentre è parcheggiata e tu non ci sei. Le riprese video vengono salvate e archiviate facilmente sul cloud online di Garmin e sono disponibili gratuitamente per 24 ore.

Acquista subito la Garmin Dashcam Mini 2 su Amazon: solo per oggi la trovi scontata del 16% sulla piattaforma di e-commerce, col prezzo finale fissato a 109,11€.

