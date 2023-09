Garmin epix Pro (Gen 2), smartwatch epico, lo sconto lo è di più!

Garmin è un’azienda leader nel settore degli orologi GPS e dei dispositivi per il fitness, e uno dei loro prodotti più interessanti è Epix Pro (Gen 2). Questo orologio da polso è stato progettato per gli appassionati di attività all’aperto e per i professionisti che lavorano in ambienti impegnativi. Si tratta di uno smartwatch per veri Pro, non solo per sportivi che cercano un dispositivo per tracciare i propri risultati. Lo sconto Amazon di oggi è taglio netto di 100 euro, MENO 10%, col prezzo che scende da 1.049,99 euro scende a 949 euro! Fantastico, vero?

Che dispositivo incredibile!

Garmin Epix Pro (Gen 2) è dotato di uno stupendo schermo Amoled da 1,4″, cassa da 51 mm e lunetta in acciaio inossidabile. L’interfaccia touch si affianca ai pulsanti per consentire un accesso più rapido alle funzioni dell’orologio. La batteria interna ricaricabile garantisce un’autonomia fino a 31 giorni in modalità smartwatch e 82 ore con GPS attivo. Impermeabile 10 ATM.

Una delle caratteristiche più distintive di Garmin Epix Pro (Gen 2) è la sua capacità di utilizzare mappe topografiche ad alta risoluzione direttamente sull’orologio. Questo è particolarmente utile per gli escursionisti, i corridori di sentieri e gli appassionati di geocaching, poiché possono navigare facilmente attraverso ambienti naturali o sconosciuti. Le mappe possono essere scaricate dal servizio Garmin Connect e possono essere personalizzate per adattarsi alle proprie esigenze.

Oltre alle mappe, Garmin Epix Pro (Gen 2) offre anche una serie di altre funzioni per aiutarti durante le tue attività all’aperto. Ha un altimetro barometrico, un termometro e una bussola elettronica integrati, che ti permettono di avere sempre informazioni aggiornate sulle condizioni ambientali. Inoltre, ha anche una serie di sensori di monitoraggio delle prestazioni, come un cardiofrequenzimetro, un accelerometro e un GPS ad alta sensibilità, che forniscono dati accurati sulle tue prestazioni durante l’allenamento.

E non solo. Con Epix Pro (Gen 2), Garmin introduce nuove metriche per l’allenamento: Hill Score, che stima la capacità di correre su percorsi collinari ed Endurance Score, che stima della capacità di correre per lunghe distanze. Inoltre, le dinamiche di corsa e la potenza di cosa sono rilevate direttamente dall’orologio, senza bisogno di indossare una fascia toracica ad-hoc.

Garmin Epix Pro (Gen 2) ha tutto, gli mancava solo lo sconto Amazon e finalmente è arrivato! RISPARMI 100 EURO!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.