Garmin Forerunner 55, il RE dei coach da polso al MINIMO STORICO (128€)

Garmin è un’azienda che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, ma che è conosciutissima al grande pubblico per quella linea di prodotti concepiti essenzialmente per la vita all’aperto, e quindi per consentire ai suoi clienti di sfruttare al meglio il tempo a loro disposizione per vivere le proprie passioni al 100%. In quest’ottica molto apprezzati sono i suoi smartwatch, progettati per essere fuori dagli schemi, sfidare gli elementi e resistere più a lungo. Tra questi, sicuramente il modello Garmin Forerunner 55 (Whitestone), attualmente in offerta su Amazon a 128€ (sconto di oltre il 32%) è tra i più apprezzati.

Garmin Forerunner 55 (Whitestone)

Lo sconto di questo ottimo modella della serie Garmin nasce dalla combinazione tra il taglio del 35% sul prezzo di listino più un ulteriore risparmio di oltre 6€ in automatico al check-out. Tornando a parlare dello smartwatch in sé, ci troviamo di fronte a un dispositivo costruito con la solita cura dei dettagli e qualità della nota azienda.

Punto di forza del device sono ovviamente le tantissime funzioni di monitoraggio della salute e degli allenamenti. Questo modello include GPS e cardio integrati, che forniscono tutto ciò che ti serve sapere durante le tue uscite: tempo, distanza percorsa, passo, frequenza cardiaca istantanea e zone cardio. In più, con i piani di allenamento inclusi grazie alla funzione Garmin Coach puoi creare tabelle di allenamento personalizzate per ogni tipo di runner.

Garmin Forerunner 55 dispone inoltre di diverse funzioni avanzate, compresa una IA che impara a conoscerti e arriva a suggerirti, ogni giorno, un allenamento personalizzato basato sui dati registrati durante gli allenamenti precedenti, sul tuo stato di forma, sul sonno e i tempi di recupero stimati. Insomma, una bomba di smartwatch che a queste cifre non puoi lasciarti scappare: appena 128€ su Amazon (sconto di oltre il 32%). Le spedizioni sono sicure rapide e gratuite gestite da Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.