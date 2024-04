Garmin Instinct 2S: lo smartwatch INDISTRUTTIBILE a prezzo MAI VISTO

Ti presentiamo uno smartwatch top di gamma perfetto per i tuoi allenamenti o le attività all’aria aperta in generale! Si tratta del Garmin Instinct 2S, oggi disponibile su Amazon a soli 215 euro con un mega sconto del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Garmin Instinct 2S: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Garmin Instinct 2S è uno smartwatch con caratteristiche uniche che lo rende un vero e proprio top di gamma del settore.

Impermeabile fino a 100 metri, è resistente a urti e temperature estreme. Inoltre, grazie alla nuova batteria garantisce un’autonomia fino a 21 giorni in modalità smartwatch e 22 ore in modalità GPS.

Con questo gioiellino puoi praticare ogni tipo di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molti altri ancora.

Aggancia più sistemi satellitari contemporaneamente (GPS, GLONASS e Galileo) per dati di posizione più precisi e, grazie all’altimetro, al barometro, alla bussola e la funzione TracBack hai tutto il necessario per raggiungere la tua meta.

Inoltre è un ottimo compagno per la tua attività fisica: segui i piani di allenamento Garmin Coach per raggiungere i tuoi obiettivi nel running oppure scarica sullo smartwatch workout fitness predefiniti e lasciati guidare da Instinct durante tutta la routine.

Oggi il Garmin Instinct 2S è disponibile su Amazon a soli 215 euro con un mega sconto del 28%. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.