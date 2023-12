Garmin Venu 2S, lo smartwatch top con uno sconto gigantesco mai visto prima!

Tutti vogliono uno smartwatch ora, ma non tutti sanno che non esistono solo Apple e Samsung. C’è anche Garmin, l’azienda che ha di fatto inventato questo settore, pensando principalmente ad un pubblico di appassionati sportivi e escursionisti. Oggi Amazon sconta alla grande uno dei modelli Garmin più belli e all’avanguardia, il Venu 2S, proponendolo con uno sconto gigantesco, un MENO 30% che taglia il prezzo di quasi 120 euro! Invece che 399 euro, possiamo averlo al polso domani spendendo 281,5o euro! Offerta top! Bisogna approfittarne ora!

Super smart, super prezzo!

Una degli aspetti più interessanti di Garmin Venu 2S è il suo design elegante e compatto, che lo rende adatto a tutti i polsi, grazie ad un diametro di soli 40 millimetri e un peso di circa 38 grammi.

Garmin Venu 2S è dotato di un display AMOLED ad alta risoluzione da 1,1 pollici, che offre immagini nitide e colori vivaci. È possibile personalizzare il quadrante dell’orologio con una vasta gamma di opzioni, tra cui sfondi animati e informazioni di monitoraggio dell’attività fisica.

Grazie al sensore ottico al polso Garmin Elevate, Garmin Venu 2S può monitorare il battito cardiaco in modo continuo e accurato, consentendo di tenere traccia della frequenza cardiaca a riposo e durante l’attività fisica.

Inoltre, Garmin Venu 2S è in grado di controllare il livello di stress, offrendo suggerimenti e consigli per aiutare a gestirlo in modo sano. Questo può essere particolarmente utile per chi vive uno stile di vita frenetico e desidera trovare un equilibrio tra stress e relax.

Per quanto riguarda l’attività fisica, Garmin Venu 2S offre una vasta gamma di profili sportivi preimpostati, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e molto altro. Il dispositivo è in grado di tracciare con precisione la distanza percorsa, il tempo, la velocità, le calorie bruciate e altri dati chiave per una vasta gamma di attività.

Inoltre, Garmin Venu 2S offre ulteriori funzioni di monitoraggio dell’attività fisica avanzate, come il monitoraggio del sonno, il calcolo dell’energia Body Battery, che fornisce informazioni sull’energia residua nel corpo, e il rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Il dispositivo è dotato anche di un sistema di navigazione GPS, che offre indicazioni precise per le attività all’aperto come corsa, ciclismo e escursionismo. Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, Garmin Venu 2S offre fino a 10 giorni di utilizzo normale con una singola carica e fino a 7 ore con l’utilizzo continuo del GPS.

