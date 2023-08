Garmin Venu Sq: l'orologio per il fitness in super offerta su Amazon

Il Garmin Venu Sq è uno smartwatch in grado di combinare da un lato un design moderno e dall’altra parte un monitoraggio approfondito della salute 24 ore su 24. È un orologio semplice da usare e allo stesso tempo capace di offrire una miriade di informazioni utili per il proprio benessere, ideale quindi per tutte le persone che vogliono rimettersi in forma a partire dal prossimo mese di settembre.

Oggi lo puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 135 euro anziché 199 euro, grazie allo sconto del 32% applicato dal colosso di Seattle.

Garmin Venu Sq in sconto del 32% su Amazon

L’orologio Garmin Venu Sq è dotat di un display touch LCD da 1,3 pollici, con design squadrato, cinturino in silicone e lunetta in alluminio. Offre il monitoraggio in tempo reale a ogni ora del giorno della frequenza cardiaca, del livello di stress e del riposo notturno.

Puoi scegliere tra oltre 20 profili sport precaricati, tra cui corsa, camminata, palestra, golf e bici, oppure dedicarti ad allenamenti personalizzati come pilates, yoga, cardio e forza funzionale. Le misurazioni sono estremamente accurate, grazie sia all’integrazione del GPS sia ai sensori avanzati scelti da Garmin per questo smartwatch.

In più rimani sempre informato su tutto ciò che accade intorno a te grazie alla visualizzazione di chiamate, SMS e notifiche dai social media. E se hai uno smartphone Android puoi perfino impostare risposte predefinite. In modalità smartwatch la durata della batteria è di 6 giorni, mentre con il GPS acceso garantisce un’autonomia di 14 ore.

Cogli al volo l’offerta di Amazon sul Garmin Venu Sq, così da risparmiare 64 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli abbonati Prime.

