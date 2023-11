Garmin Venu Sq, lo smartwatch che fa da PERSONAL TRAINER è finalmente in OFFERTA!

Garmin Venu Sq è uno smartwatch ideale per chi cerca un monitoraggio puntuale e preciso durante la propria attività fisica, ma anche a riposo o nelle ore notturne. Lo stile essenziale lo rende utilizzabile sempre, grazie al design elegante e discreto. Oggi lo paghi solo 127 euro, grazie allo sconto del 36%! Puoi anche pensare di restituirlo, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024!

Garmin Venu Sq: le caratteristiche tecniche

Garmin Venu Sq misura i livelli di energia del tuo corpo per sapere quando sia il momento migliore per allenarsi e riposarsi. Lascia che sia questo smartwatch ad indicarti cosa e quando fare allenamento, con esercizi di cardio, forza funzionale, yoga e Pilates precaricati. Usa l’app Garmin Connect per scaricare gratuitamente altri allenamenti. L’orologio campiona costantemente la tua frequenza cardiaca e ti avvisa se rimane troppo alta o troppo bassa quando sei a riposo. È un metro di misurazione dell’intensità alla quale stai praticando le diverse attività, anche sott’acqua.

Il sensore Pulse Ox consente rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante il giorno e mentre stai dormendo, ovvero la quantità di ossigeno assorbita dal corpo. Ricevi e-mail o messaggi di testo e avvisi direttamente sull’orologio se associato a uno smartphone compatibile. Velocizza inoltre al massimo gli acquisti con la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay grazie ai circuiti bancari abilitati.

