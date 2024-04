Garmin vívoactive 5, lo smartwatch elegante per veri sportivi con un ottimo sconto di 50 euro!

Conosciamo tutti Garmin, l’azienda che per prima ha saputo unire le parole smart e watch, con dispositivi che nel corso degli anni hanno saputo soddisfare con le loro funzioni avanzate runner e escusionisti. Ben prima che i colossi americani o coreani arrivassero sul mercato. Garmin vívoactive 5 è uno smartwatch dotate di linee morbide ed eleganti, sotto le quali si nascondo una serie di sensori per tracciare con grande efficienza e puntualità salute e fitness. Non manca nulla quindi a Garmin vívoactive 5 nemmeno il prezzo, che Amazon ha deciso di scontare del 17%, col prezzo che passa da 299 euro a 249 euro! Meno 50 euro!

Bello, elegante e super funzionale

Garmin vívoactive 5 è dotato di un display AMOLED da 1,2 pollici (e una cassa da 44 millimetri) che offre una qualità visiva superlativa sotto ogni condizione di luce, con colori vivaci e neri profondi, un passo avanti decisamente tangibile rispetto ai modelli precedenti.

Sarà bello, elegante e leggero, ma Garmin vívoactive 5 è soprattutto uno smartwatch dalle tante ed efficienti funzioni di tracciamento. Garmin vívoactive 5 può monitorare varie attività sportive, come corsa, nuoto, ciclismo e allenamenti in palestra. Grazie al GPS integrato, è in grado di tracciare con precisione il percorso e la distanza percorsa durante le sessioni di allenamento all’aperto. Inoltre, dispone di sensori avanzati che monitorano la frequenza cardiaca, il livello di stress, il consumo di ossigeno e molto altro.

Garmin vívoactive 5 monitora anche il sonno, dando feedback sulla sua qualità e una serie di hint per migliorarlo nell’ottica di un benessere completo e profondo.

Anche la batteria è un punto di forza notevole di Garmin vívoactive 5. Valori esagerati, fino ad 11 giorni, impossibile rimanere a secco quindi!

Bello, elegante e pieno di funzioni per il fitness e il monitoraggio della salute. Oggi possiamo acquistare Garmin vívoactive 5 con uno sconto del 17%, col prezzo che passa da 299 euro a 249 euro! Meno 50 euro! Occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.