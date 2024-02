Garmin Vivosmart 4: qualità in super sconto!

I prodotti Garmin sono tra i migliori sul mercato in termini di tracciamento delle attività fisiche. Chi cerca precisione e affidabilità, solitamente finisce per valutare l’acquisto di una delle proposte di quest’azienda. Ecco quindi oggi in sconto Garmin Vivosmart 4: una smartband dalle ottime caratteristiche tecniche che oggi può essere tua ad un prezzo molto interessante. Il costo? Solo 111,06€ per la variante con cinturino L in colorazione nera. Lo sconto Amazon è del 21%. Corri ad acquistarla e non te ne pentirai!

Garmin Vivosmart 4: fitness tracker dalle potenzialità super!

Garmin è ormai riconosciuta da tempo per smartwatch e smartband volte al monitoraggio delle attività fisiche. Quando si parla di questo brand, si ha la certezza di parlare di prodotti di qualità elevatissima a prezzi purtroppo elevati. Molti di questi però, se prestate attenzione alle offerte, spesso possono essere acquistati a prezzi molto interessanti.

Oggi è il caso del Garmin Vivosmart 4: un prodotto dalle caratteristiche tecniche interessantissime che convincerà la maggior parte degli utenti.

Si tratta di una classica smartband, ma con a bordo tutta la tecnologia Garmin. Può monitorare l’attività fisica, i parametri vitali e, ovviamente, il sonno. Non manca inoltre il monitoraggio dello stress: quando rileva valori di stress elevati, consiglia alcuni esercizi per normalizzare la situazione. Inoltre, il monitoraggio delle attività è automatico grazie alla funzionalità Move IQ che rileva gli esercizi in corso senza necessità di avviarli.

Il display è un’unità molto discreta in bianco e nero: si vede benissimo sotto la luce del sole e non delude mai. La batteria dura fino a 7 gg continuativi senza mai collegare il device alla corrente. Ovviamente questa smartband può essere utilizzata anche per il monitoraggio delle notifiche in arrivo sullo smartphone: non perderete più chiamate o messaggi.

Ultimo, ma non per importanza, il cinturino regolabile in gomma: molto comodo in tutte le situazioni, anche quelle sportive.

Garmin Vivosmart 4 è una smartband dalle ottime caratteristiche tecniche che porta tutta la qualità dell’azienda sul polso di chi la sceglie. Oggi è in sconto Amazon del 21% e costa solo 111,06€ nella variante con cinturino L in colorazione nera. Un’offerta da cogliere al volo!

