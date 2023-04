Gel multiuso: la GENIALE soluzione che con 6€ pulisce dove nessun detergente arriva

Immaginate una sorta di slime che opportunamente utilizzato vi permette di tenere super pulita la vostra tastiera o i punti più delicati della vostra automobile, raccogliendo tutto lo sporco e la polvere che si deposita negli angoli più remoti. Fatelo e avrete idealmente pensato a questo incredibile gel detergente che vi segnaliamo oggi, e che potete avere con solo 6€ di spesa e le spedizioni gratuite via Prime. Un prodotto “particolare” ma multifunzionale e utile che viene utilizzato anche in alcuni luoghi della casa o dell’ufficio.

Gel detergente multifunzionale: pulisce ovunque

Questo gel è… geniale: fidatevi, è perfetto davvero per pulire gli angoli e le fessure più assurde. E’ infatti ottimo per entrare negli spazi vuoti e nelle piccole aperture dell’auto per raccogliere polvere, sporco, briciole e peli di animali domestici senza lasciare residui, oppure i residui nei tasti della vostra tastiera.

Il suo utilizzo, ovviamente, è semplicissimo: ti basta impastarlo fino a formare una specie di palla o “polpetta”, e quindi passarlo delicatamente sulle superfici desiderate o premerlo lentamente nella ventola dell’auto, sulla tastiera e in qualsiasi anfratto particolarmente difficile da raggiungere altrimenti. Quindi estrarlo con calma e lo sporco è sparito. La cosa bella di tutto questo è che non solo questo gel detergente pulisce tutto in un battito di ciglio, ma addirittura lascia anche un buon odore visto che è realizzato in materiale gel biodegradabile con profumo di lavanda.

Inoltre può essere usato senza protezioni di sorta dato che è antiaderente alle mani e non irritante per la pelle. Insomma, un bel prodotto che nella sua semplicità si rivela invece super utile per tenere puliti tutti quegli oggetti con cui siamo quotidianamente in contato ma che spesso sono difficili da detergere. Vai quindi su Amazon, dove lo puoi avere con soli 6€ di spesa. Spedizioni gratuite via Prime.

