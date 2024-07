Gemini ia: aumentano le integrazioni con l'ecosistema Google

Andando a spulciare in dettaglio l’ultimo APK della beta di Google, la versione 15.29.34.29, si è scoperto che Gemini, l’intelligenza artificiale di Mountain View, è destinata a diventare ancora più versatile grazie a nuove estensioni che la connetteranno a un ecosistema sempre più vasto di servizi e dispositivi Google, aprendo le porte ad una serie di feature e funzionalità che potranno rendere l’interazione sempre più immediata e senza le barriere fisiche dell’interfaccia.

Il teardown dell’APK dell’app Googl, come riporta Android Authority ha quindi portato alla luce l’esistenza di ben sei nuove estensioni per l’assistente ia Gemini, tre delle quali ancora non annunciate ufficialmente. In particolare, sembra che Gemini potrà interagire direttamente con Google Home, offrendo agli utenti la possibilità di gestire i dispositivi domestici intelligenti senza dover ricorrere all’Assistente Google.

L’estensione Telefono verrà potenziata, offrendo agli utenti la possibilità di effettuare chiamate e svolgere altre operazioni legate al telefono tramite comandi vocali. Questa nuova funzionalità renderà l’interazione con il dispositivo ancora più naturale e immediata. Inoltre, l’introduzione dell’estensione Utilità consentirà a Gemini di accedere e modificare le impostazioni di sistema e di interagire con le diverse applicazioni installate sullo smartphone, ampliando notevolmente le possibilità di personalizzazione e automatizzazione.

Oltre a queste nuove estensioni, ci sono quelle già note, svelate durante il Google I/O 2024, ovvero quelle che lavoreranno di concerto con Calendario, Keep e Tasks. Purtroppo dall’annuncio Google non ha detto molto altro a riguardo, ma il tutto si inserirà nel contesto di una più amplia integrazione a tutto campo di Gemini con l’ecosistema di Mountain View, in modo da rendere l’interazione su tutti i suoi servizi e dispositivi sempre più immediata.