Ghost of Tsushima: Director's Cut il prezzo viene fatti a fettine! Che sconto!

Continuano le avventure Jin Sakai con Ghost of Tsushima: Director’s Cut, la versione riveduta, corretta e completa di DLC del gioco sviluppato da Sucker Punch per PS5. Questa riedizione non tocca l’esperienza e la storia, andando a sistemare frame rate e risoluzione ma anche andando a ritoccare alcuni piccoli aspetti dell’interfaccia e della palette di gioco. Una riedizione completissima quindi, che oggi possiamo comperare con un bella sforbiciata, pardon un bel taglio netto di katana sul prezzo di listino, un bel MENO 21% che ci permette di portare a casa il capolavoro Sucker Punch a poco meno di 40 euro! Subito nel carrello Amazon! Ora!

Che storia!

Una delle caratteristiche più significative del gioco è l’ambientazione. Ghost of Tsushima: Director’s Cut si svolge nell’isola giapponese di Tsushima durante l’invasione mongola del 1274. Il giocatore assume il ruolo di Jin Sakai, un samurai sopravvissuto alla devastazione della sua terra natale e impegnato a vendicare la sua gente. L’atmosfera e l’ambientazione realistiche del gioco trasportano i giocatori in un mondo affascinante e immersivo, dove possono esplorare paesaggi mozzafiato e affrontare intense battaglie.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut introduce una nuova espansione chiamata “Iki Island”. I giocatori possono ora viaggiare nell’isola di Iki, una nuova area ricca di sfide e segreti da scoprire. Questa espansione aggiunge anche nuove missioni narrative, personaggi e nemici, che offrono un’esperienza di gioco ulteriormente approfondita e coinvolgente.

Inoltre, come scritto in apertura Ghost of Tsushima: Director’s Cut offre miglioramenti tecnici che sfruttano le potenzialità della PlayStation 5. I giocatori possono godere di tempi di caricamento più rapidi, grafica migliorata e modalità a 60 FPS, che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente. Inoltre, il gioco supporta il feedback aptico del controller DualSense, offrendo una sensazione di immersione ancora maggiore durante le sessioni di gioco.

Super sconto per un super gioco arrivato su PS5 in splendida forma! Ghost of Tsushima: Director’s Cut è da comprare subito, l’offerta è super allettante!

