Non rinunciare più alla MOTO quando PIOVE: straordinaria giacca impermeabile in OFFERTA!

Dainese non è una semplice giacca da moto impermeabile per andare in moto in caso di pioggia. E’ un abbigliamento iconico, grazie al particolare colore nero canna di fucile e lo stemma posto sul braccio e dietro la schiena. Oltre al nome del brand sul petto. Ora lo paghi molto meno, inserendo il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto. Sarà tuo a soli 61,11 euro! Ma occorre sbrigarsi perché l’iniziativa scade entro il prossimo 19 novembre.

Giacca da moto impermeabile Dainese: le caratteristiche

La giacca da moto impermeabile Dainese è appunto costituita in tessuto impermeabile al 100%, con design personalizzato. Una giacca antipioggia impermeabile, ultraleggera e impacchettabile, dotata di inserti riflettenti. Il tessuto impermeabile al 100% e la chiusura a cerniera tengono lontano la pioggia da questo capo a taglio moderno e design personalizzato.

Ripiegabile, al punto da occupare pochissimo spazio ed essere facilmente inseribile anche in un borsone o in una valigia, vanta anche inserti riflettenti molto utili quando ci si muove nelle strade poco illuminate di notte. E’ inoltre Ultra-leggero, quindi non ti farà sudare nelle mezze stagioni. Propone anche una comoda regolazione antiflottaggio della manica, così come la regolazione sui polsi. Comoda chiusura anteriore con zip altrettanto impermeabile.

