Giardinaggio PERFETTO con la Mini Motosega a batteria a PREZZO TOP

La bella stagione è arrivata ed è ora di rimettere in ordine il tuo giardino! Approfitta della mega offerta sulla Mini Motosega con Batteria Supstable, oggi disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’occasione è davvero irripetibile, non c’è da perdere tempo!

Mini Motosega con Batteria Supstable: tutte le modalità di utilizzo

La Mini Motosega con Batteria Supstable è dotata di un motore brushless da 900 watt che garantisce massime prestazioni, maggiore autonomia e massima durata e, a differenza dei motori a spazzole di carbone, non è soggetto a usura e quindi non richiede manutenzione.

Con 2 batterie da 4,0Ah, questa motosega ad una mano è in grado di affrontare lavori di taglio medio-piccoli, nonché rami o legna da ardere. Il tempo di ricarica di sole 2-3 ore garantisce un funzionamento continuo del dispositivo per 50-60 minuti. In più è possibile monitorare il livello della batteria in tempo reale grazie all’indicatore digitale del livello della batteria.

Grazie al sistema di lubrificazione migliorato, l’attrezzo è in grado di evitare completamente il problema della perdita di olio. Inoltre è dotato di un sistema di lubrificazione automatica della catena: è sufficiente versare l’olio (olio motore generico) nel serbatoio e la catena può lubrificarsi liberamente. Il serbatoio dell’olio è semitrasparente per un controllo facile e veloce del livello.

La modalità di utilizzo è semplicissima: con una guida da 8 pollici per un raggio di taglio più lungo, la mini motosega brushless pesa solo 1,5 kg quindi è progettata con cura per essere utilizzata anche per ore nel massimo comfort.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.