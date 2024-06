Giardino al TOP con il Kit da Potatura SCONTATISSIMO AL 41% su eBay

È arrivato il momento giusto di sistemare il tuo giardino e renderlo accogliente per le prossime cene estive? Allora non perdere tempo e corri ad acquistare il Kit da potatura UppyTech con mini motosega, cesoia elettrica e asta allungabile, oggi è disponibile su eBay a soli 117 euro con uno sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione per risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino!

Kit da potatura UppyTech: tutti gli attrezzi e le modalità di utilizzo

Il Kit da potatura UppyTech è un set perfetto per rendere impeccabile il giardino di casa, ed è formato da mini motosega, cesoia elettrica e asta allungabile.

Nello specifico la cesoia elettrica da potatura è potente ed ergonomica quindi utilizzabile da qualsiasi tipologia di utente. Da oggi potrai tagliare qualsiasi ramo che abbia un massimo di diametro di 30 metri in modo veloce e semplicissimo.

La Mini Sega elettrica a batteria, invece, è utilissima per le potature di rami piccoli, medi e grandi. Risulta facilissima da utilizzare e montare, oltre ad avere una catena che non necessita di olio quindi la manutenzione è più semplice che mai. Dispone di un potente motore da 1200W così da poterla utilizzare in modo veloce ed efficiente su qualsiasi arbusto.

Un altro attrezzo utile è versatilissimo è l’asta allungabile che può essere regolata da 107 cm a 200 cm con regolazione dell’angolo da 5° a 175° per una precisione massima in tutte le tipologie di operazioni.

