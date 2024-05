Giardino al TOP con le Forbici da Potatura a Batteria in DOPPIO SCONTO

È arrivato il momento di rimettere in ordine il giardino di casa per ospitare amici e parenti nelle serate setive! Per questo non può mancarti la Forbici da Potatura a Batteria Geevorks, oggi disponibile su Amazon a soli 62 euro grazie ad uno sconto del 10% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito del doppio sconto, gli articoli stanno per terminare!

Forbici da Potatura a Batteria Geevorks: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Forbici da Potatura a Batteria Geevorks sono dotate di lame in acciaio al carbonio SK5 di alta qualità, che sono affilate e durevoli, in grado di tagliare facilmente rami da 5 a 30mm, sia di legno morbido che duro. Sono piatte e non danneggiano le piante.

Adottano un manico ergonomico e un design senza fili, risolvendo i problemi di sforzo, ingarbugliamento e peso, offrendoti un’esperienza più comoda e facile da usare. Sono ideali per i pazienti con artrite e possono ridurre efficacemente l’affaticamento del polso, facilitando la potatura.

Inoltre hanno un interruttore di sicurezza incorporato: quando accendi l’interruttore di alimentazione, devi tirare rapidamente il grilletto due volte per avviare la macchina (sentirai un suono di “beep”), poi puoi iniziare a usarla.

La confezione include 2 pacchi batteria al litio ricaricabili da 20V: ogni batteria ha una durata elevata che ti fa risparmiare tempo rendendo il tuo lavoro più efficiente e veloce in qualsiasi occasione.

Oggi la Forbici da Potatura a Batteria Geevorks è disponibile su Amazon a soli 62 euro grazie ad uno sconto del 10% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito del doppio sconto, gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.