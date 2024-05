Gioca VELOCE con il Mouse da Gaming Logitech in SUPER SCONTO (-27%)

Un mouse da gaming veloce e sensibile è tutto ciò che ti occorre per poter migliorare le tue prestazioni di gioco. Ancora per poche ore su Amazon hai la possibilità di acquistare un favoloso mouse da Gaming Logitech G 305 a un prezzo davvero incredibile. Con uno sconto a tempo del 27%, puoi accaparrarti questo fantastico prodotto a soli 30,99€. Questa offerta a tempo è davvero clamorosa, ti conviene prenderla al volo!

Mouse da Gaming Logitech: oggi il prezzo è favoloso

Il design di questo mouse è leggero e meccanico: pesa solamente 99 grammi e riesce a garantirti una manovrabilità davvero unica. Inoltre, la sua forma resistente e il ricevitore nano USB integrato, lo rendono un fantastico mouse sia per desktop che per laptop, così da poter giocare ovunque ogni volta che vorrai. Il sensore ottico offre fino a 10 volte in più di efficienza energetica rispetto ad altri mouse da gaming grazie all’IPS 400 e alla sensibilità che arriva fino a 12.000 DPI.

Con la tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultra veloce avrai un’esperienza di gioco senza alcun lag, grazie anche a una velocità di aggiornamento di appena 1 ms. Con l’acquisto di questo mouse da gaming di Logitech potrai finalmente quindi usufruire di una fantastica connessione wireless, liberandoti definitivamente di ogni cavo. In più, avrai a disposizione anche 6 pulsanti programmabili completamente, così da non avere più nessun limite.

Acquista ora su Amazon questo straordinario mouse da gaming di Logitech: è disponibile ancora per poche ore con un ottimo sconto del 27%, che blocca il prezzo finale d’acquisto a soli 30,99€. Approfittane prima che l’offerta scada!

