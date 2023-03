Giornata Mondiale del Sonno: su Amazon i migliori prodotti per dormire meglio

Nonostante un buon sonno sia una componente importantissima per la salute, oggi sono davvero tante le persone che avrebbero bisogno di dormire meglio. Da questo punto di vista esistono strumenti che possono venirci in aiuto per gestire meglio questo aspetto e migliorare il ciclo e la qualità del sonno: Alexa, ad esempio, grazie alla quale possiamo creare la nostra ‘sleep routine’ perfetta. Oppure gadget e tisane varie. Con l’approssimarsi della Giornata Mondiale del sonno, che si svolgerà il prossimo 17 marzo, vi proponiamo alcuni prodotti utili ad aiutarvi a riposare meglio.

Da Alexa ai gadget: come migliorare la qualità del sonno

La prima cosa che possiamo fare è impostare Alexa. Altrimenti ci sono dei gadget e dei prodotti molto utili in tal senso. Una di queste è la maschera con cuffie integrate per dormire, ricaricabile. Caratterizzata da un comodo design 3D e realizzati in spugna leggera, questo gadget ti consente di coprire con delicatezza gli occhi per oscurare tutto, ma avendo delle cuffiette integrate che funzionano col Bluetooth, ti permette anche di collegarti a un qualsiasi device che trasmette musica per ascoltare i tuoi brani preferiti mentre ti addormenti. La morbida superficie in peluche e la fascia elastica si adattano alla testa senza fastidi di sorta. Costa 18€ e funziona alla grande.

Dispositivo anti russamento. Questo strano accessorio potete utilizzarlo voi o regalarlo al vostro partner nel caso russi come un caimano che ha appena finito di ingoiare una tigre del Bengala. In estrema sintesi, tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e allora inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione di diverse frequenze per promuovere il rafforzamento muscolare e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 19€.

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 12 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Il timer di spegnimento opzionale riduce delicatamente il volume dopo 15, 30 e 60 minuti per consentire il passaggio al sonno. Anche l’illuminazione del pannello frontale si attenua automaticamente per un riposo senza distrazioni. Prezzo: 19€.

Il cuscino smart che concilia il sonno. Ebbene sì, esiste anche questo. Un cuscino che ha uno speaker integrato e che ti permette di ascoltare della buona musica rilassante per addormentarti più in fretta. Haun jack da 3.5 mm lo rende adatto a qualsiasi smartphone, tablet e lettore musicale. Inoltre non necessita di batterie. In questo momento su Amazon costa appena 15€.

Unità di umidificazione e diffusore con serbatoio dell’acqua da 300ml. Efficiente, silenzioso, con 2-3 gocce di olio essenziale (venduto a parte) questo diffusore in camera da letto creerà l’atmosfera ideale per il riposo e per conciliare il sonno. E quando ti sei addormentato, non devi preoccuparti che rimanga acceso visto che è dotato di spegnimento automatico. Costo: 11€.

Allora, che ne dite di questi gadget? Non ce ne sono anche di curiosi? Li trovate tutti su Amazon, dove verrete indirizzati cliccando semplicemente sui nomi dei singoli prodotti, e tutti con le spese di spedizione gratuita. Ma non è finita, ecco tanti altri prodotti, anche naturali, per riscoprire il piacere del “dolce dormire” e godersi un sonno sereno e riposante:

