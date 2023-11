Gli Auricolari Soundcore si adattano al tuo orecchio: scopri l'OFFERTA!

Gli auricolari Soundcore Liberty 3 PRO di Anker, oltre a una straordinaria cancellazione del rumore, sono leggerissimi e impercettibili all’uso, oltre a vantare un’autonomia di ricarica fino a 32 ore! Ma la vera chicca sono i 6 microfoni integrati, che permettono di riprodurre conversazioni di altissima qualità. Prendili ora in offerta con il 16% di sconto, quindi le paghi solo 109,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Auricolari Soundcore Liberty 3 PRO di Anker: le caratteristiche

Gli auricolari Soundcore Liberty 3 PRO di Anker vantano l’esclusiva tecnologia a doppio driver coassiale che offre suoni ad alta e bassa frequenza direttamente all’orecchio senza interferenze. Il suo ampio soundstage è dettagliato e spazioso, i bassi hanno un timbro profondo, i medi sono melodiosi e gli alti sono acuti. La funzione HearID ANC analizza le tue orecchie e il livello di pressione nell’orecchio per creare un profilo su misura che ottimizzi la riduzione del rumore e riduca il suono esterno per adattarsi alle tue orecchie.

Sono caratterizzati da una forma ergonomica a tre punti e un dispositivo di scarico della pressione all’interno dell’orecchio integrato per un comfort che dura tutto il giorno. Quattro dimensioni di auricolari in silicone liquido e archetti flessibili assicurano una tenuta forte e una presa sicura. Goditi fino a 8 ore di musica con una singola carica, inoltre ottieni 3 ricariche complete dalla custodia di ricarica compatta per prolungare ulteriormente il tempo di riproduzione. La custodia funge da caricatore tramite cavo USB-C o caricabatterie wireless.

