Gli Auricolari wireless PIU' DESIDERATI oggi in PROMO ESCLUSIVA su Amazon

Cambia il tuo modo di ascoltare musica e sperimenta una vera e proprio immersione dei suoni con gli Auricolari wireless CMF by Nothing Buds! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 34 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari wireless CMF by Nothing Buds: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Gli Auricolari wireless CMF by Nothing Buds offrono una profondità di 42 dB e una banda fino a 2900 Hz, bloccando i rumori indesiderati.

Il microfono HD esterno rileva il rumore ambientale, poi il processore interno genera onde sonore inverse emesse dagli altoparlanti per silenziarlo. Supporta anche la modalità Trasparenza per poter tornare a sintonizzarti con l’ambiente esterno.

Queste cuffie sono realizzate con componenti acustici avanzati e dotate di Tecnologia Ultra Bass 2.0. In questo modo offrono un suono realistico professionalmente accordato da Dirac Opteo con bassi profondi, medi equilibrati e alti eterei.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello di questi dispositivi: grazie ad una grande batteria da 45 mAh in ogni auricolare hai 8 ore di musica non-stop con una singola carica e più di 35 ore di riproduzione con il case.

Con 4 microfoni HD e Tecnologia Voce Chiara, le cuffie possono isolare il rumore di fondo in tempo reale, rendendo le chiamate telefoniche chiare come conversazioni faccia a faccia. In più, è possibile collegarti all’app Nothing X per sfruttare diverse funzionalità come regolare il livello di Ultra Bass, personalizzare i controlli touch e cambiare i livelli di ANC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.