Gli esperti del mondo crypto sono tutti d'accordo: ecco la meme coin che esploderà nelle prossime settimane

Il crypto influencer italiano Felice Grimaudo in un recente video su YouTube ha parlato di due delle meme coin più importanti del momento.

Una di queste è Pepe Unchained, un token Ethereum Layer-2 che ha appena raccolto 9 milioni di dollari nella sua prevendita. Diamo uno sguardo più da vicino a Pepe Unchained e perché Grimaudo pensa che questo potrebbe essere il token più grande dell’anno.

Pepe Unchained costruisce il primo layer 2 per le meme coin

Pepe Unchained si distingue per Grimaudo e migliaia di investitori italiani perché il progetto sta costruendo la prima rete Ethereum Layer-2 specificatamente per le meme coin.

Il progetto è incentrato sul meme Pepe, che ha ispirato il token $PEPE originale, ancora oggi la terza meme coin più grande per capitalizzazione di mercato e valore in crescita. Anche i meme token popolari come $BRETT, $ANDY e $LANDWOLF sono legati alla popolarità esplosiva di Pepe poiché provengono dalla stessa graphic novel di Pepe.

In altre parole, c’è ancora molta eccitazione intorno a Pepe, e Pepe Unchained sta sfruttando questo aspetto.

Pepe Unchained sarà alimentato dalla propria meme coin, $PEPU, che viene utilizzata per pagare le transazioni sulla blockchain. $PEPU dà una nuova svolta al meme Pepe, inquadrando il personaggio di Pepe come uno che spezza catene.

La rete ha in programma di diventare alla fine il più grande hub per lo sviluppo e il trading di meme coin. Anche se un passaggio di massa a Pepe Unchained richiederà del tempo, potrebbe alla fine sostituire chain concorrenti come Solana e Base come punto più caldo per il lancio di nuovi token meme.

Pepe Unchained offre maggiore velocità e commissioni di transazione basse

Uno dei principali vantaggi di Pepe Unchained è che dovrebbe essere 100 volte più veloce della rete principale di Ethereum per l’elaborazione delle transazioni.

Questa è una grande differenza, e potrebbe essere molto importante per i trader di meme coin che hanno bisogno di effettuare scambi in un attimo.

Inoltre, si prevede che le transazioni su Pepe Unchained costeranno una frazione di quello che costano attualmente su Ethereum. Le tariffe dovrebbero essere più simili a quelle di altre reti Ethereum Layer-2 come Arbitrum e Optimism.

Nel realizzare tutto ciò, Pepe Unchained garantisce che i possessori di token possano collegare senza problemi il suo token $PEPU e $ETH. Ciò rende più facile per i nuovi investitori unirsi a Pepe Unchained e per i trader testare la catena.

Un altro vantaggio è che Pepe Unchained offre ricompense di staking strabilianti.

La prevendita di $PEPU ha raccolto 9 milioni di dollari poiché gli analisti prevedono guadagni 10x-100x

La prevendita di Pepe Unchained ha avuto un inizio impressionante, raccogliendo più di 9 milioni di dollari in vendite di token $PEPU in poche settimane. Il team del progetto non ha ancora annunciato un limite massimo o una data di fine per la prevendita, quindi non si può dire quanto grande potrebbe diventare Pepe Unchained prima del lancio.

Quello che sappiamo è che Pepe Unchained prevede di quotarsi prima sui principali exchange decentralizzati, per poi passare agli exchange centralizzati man mano che l’attività di trading si surriscalda.

In definitiva, questa potrebbe essere una delle più grandi meme coin dell’anno.