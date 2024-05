Goditi il RELAX in estate con l'Amaca da giardino in PROMO SPECIALE su eBay

Se vuoi rendere il giardino o il terrazzo di casa un angolo super rilassante, soprattutto in vista dell’estate, abbiamo quello che fa per te! Oggi puoi acquistare su eBay l’Amaca da giardino con supporto in legno robusto a soli 144 euro grazie ad uno sconto di 5 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRMAY24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’occasione al volo, la promozione è valida ancora per pochissimi giorni!

Amaca da giardino con supporto in legno robusto: installazione e modalità di utilizzo

L’Amaca da giardino con supporto in legno robusto in promozione su eBay ti permetterà finalmente di goderti il tuo relax all’aria aperta!

La struttura dell’amaca è realizzata in solido legno da 6 cm di alta qualità per garantirne la stabilità e l’utilizzo a lungo nel tempo. Inoltre è resistente agli agenti atmosferici ed all’intemperie quindi non dovrai preoccuparti delle condizioni meteo esterne.

La struttura è progettata con un design ad arco che crea una forma dimanica, ti aiuterà a rilassarti mentre leggi un libro o bevi un thè, mentre le corde laterali evitano di annodarsi e garantiscono una distribuzione equa del peso per evitare di ribaltarsi.

Questa amaca è realizza in cotone e poliestere mentre i ganci e le catenelle sono in acciaio inossidabile. È composta da un telo resistente color beige che si adatta facilmente a qualsiasi arredo esterno, oltre a risultare elegante e di grande stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.