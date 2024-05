Gogiti la musica AL MASSIMO con le Cuffie Wireless Sony a PREZZO MINI

Per ascoltare la tua musica preferita in modo impeccabile ovunque tu sia approfitta della super offerta sulle Cuffie Wireless Sony WH-CH720N! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 69 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie Wireless Sony WH-CH720N: audio impeccabile e massimo comfort

Le Cuffie Wireless Sony WH-CH720N sono un vero e proprio gioiellino per chi ama godersi la musica in modo impeccabile in qualsiasi occasione.

Puoi ascoltare la musica originale con il processore integrato V1 e la tecnologia DSEE. In più personalizza il tuo suono in-app e goditi la coinvolgente esperienza 360 Reality Audio Certified.

La tecnologia Dual Noise Sensor e l’Integrated Processor V1 consentono di adattare il suono e con l’app Headphones Connect puoi regolare il suono su 20 diversi livelli.

Un’altra caratteristica di spicco delle cuffie è la durata della batteria che arriva fino a 35 ore e, grazie alla loro ergonomia, gli auricolari rimangono comodi per lunghi periodi di ascolto. Inoltre, con la cancellazione del rumore attiva, puoi isolarti dal mondo esterno e immergerti nelle tue canzoni preferite in qualsiasi momento.

Con la tecnologia Precise Voice Pickup, la struttura di riduzione del rumore e i microfoni beamforming per captare la tua voce, potrai godere anche di chiamate più chiare. In più hai a disposizione le funzionalità di Connessione Multipoint, Voice Control e facilità di connessione con Swift Pair e Fast Pair.

