Google festeggia i 15 anni di Street View

Google festeggia oggi il 15esimo compleanno di Street View di Maps, cogliendo l’occasione di questa giornata speciale per annunciare alcuni trend locali e tanti aggiornamenti interessanti che sono stati e saranno implementati sulla piattaforma. Dal 2007, le auto di Street View dotate di fotocamera hanno catturato e condiviso più di 220 miliardi di immagini e hanno percorso più di 10 milioni di miglia – l’equivalente di 400 giri intorno al mondo – mappando più di 10 milioni di luoghi in 87 Paesi.

Musei & Siti artistici italiani

Ma quali sono i luoghi più cliccati in Italia nel 2021 su Street View? Per una vacanza culturale alla scoperta delle bellezze della nostra penisola, ecco i 10 musei più cliccati:

Foro Romano – Roma (RM) Casa di Giulietta – Verona (VR) Palazzo Pitti – Firenze (FI) Palazzo Ducale – Venezia (VE) Reggia di Caserta – Caserta (CE) Museo Storico e Parco del Castello di Miramare – Trieste (TS) Galleria degli Uffizi – Firenze (FI) Museo Egizio – Torino (TO) Museo Ferrari Maranello – Maranello (MO) Palazzo Vecchio – Firenze (FI)

Spiagge italiane

Per gli appassionati della natura e delle gite fuori porta all’aria aperta al mare o al lago, invece, ecco le 10 spiagge più cliccate:

Spiaggia delle Due Sorelle – Sirolo (AN) Spiaggia di Tuerredda – Teulada (CA) Lago di Carezza – Nova Levante (BZ) Cala Violina – Scarlina (GR) Cala Del Leone – Livorno (LI) Spiaggia del Lazzaretto – Alghero (SS) Spiaggia delle Ghiaie – Portoferrario (LI) Litorale di Tropea – Tropea (VV) Porto di Civitavecchia – Civitavecchia (RM) Spiaggia La Playa – Castellammare del Golfo (TP)

Per celebrare il 15° compleanno del servizio, inoltre, Big G ha condiviso 15 straordinarie collezioni di Street View, tra cui tre luoghi particolarmente amati di recente in giro per il mondo, quattro nuove collezioni e immagini di Street View. Sono tutti disponibili a questo indirizzo.