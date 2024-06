Google Foto: dopo i Pixel è in arrivo anche su Samsung Magic Editor

Magic Editor, presente in Google Foto è un potente tool di fotoritocco presente su molti dispositivi della linea Pixel di Google, vecchi e nuovi, e che ora arriva anche su un gruppo nutrito di smartphone Samsung, come Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Note 20, Galaxy A53 5G. Alcune funzioni di fotoritocco erano già state rese gratuite e fruibili per tutti nelle scorse settimane in Google Foto, a queste se ne aggiungono altre, e non solo su Pixel, grazie a Magic Editor.

Google Foto offre già una serie di funzioni davvero utili ed efficaci per il fotoritocco, del tutto gratuiti e senza restrizioni mensili come gomma magica, rimuovi/aggiungi sfocatura, effetti HDR, suggerimenti cielo, pop di colore e luce ritratto. A questi si aggiungono anche quelli di Magic Editor, su Pixel e non solo.

Con rimozione intelligente di oggetti è possibile andare oltre le già potenti capacità di gomma magica nel rimuovere o spostare oggetti non graditi in una foto, sfondi personalizzati da la possibilità di cambiare lo sfondo o il cielo delle foto con immagini artistiche o naturali, utilizzando dei preset di grande impatto, mentre selezione precisa ci permette di lavorare con maggior precisione in una zona ben definita della foto potendo ingrandirla per minuziose possibilità di miglioramento.

Se su Pixel non ci sono limitazioni di utilizzo, per smartphone non Google ce ne sono. Tutti gli smartphone Android con almeno Android 8 e 3 GB di RAM potranno usare Magic Editor con 10 salvataggi al mese, a meno che non si abbia sottoscritto un abbonamento a Google One. Se si è utenti Google One, non ci saranno quindi limitazioni alle operazioni possibili con Magic Editor.