Google, lo smartphone come portafogli, chiave di casa e badge

Tra le sue mille ormai funzioni e utilità, lo smartphone può anche aiutare ad accedere in maniera più sicura agli strumenti essenziali di ogni giorno. Di recente, abbiamo assistito alla rapida digitalizzazione di oggetti come le chiavi delle auto e le certificazioni vaccinali. Il nuovo Google Wallet su Android standardizzerà il modo in cui salvate e accedete a questi elementi importanti, oltre a strumenti come carte di pagamento, biglietti per i mezzi di trasporto e per gli eventi, carte d’imbarco e tessere fedeltà e numero di matricola per gli studenti.

Google Wallet, il centro di un nuovo ecosistema

L’azienda punta decisamente quindi su Google Wallet, al punto che a breve verrà lanciato anche su Wear OS, partendo dal supporto per le carte di pagamento. Presto sarà quindi possibili salvare e accedere alle chiavi dell’hotel e al badge dell’ufficio col proprio smartphone Android. Inoltre, considerando l’importanza di avere sempre con sé un documento d’identità, Big G sta collaborando con alcuni Stati degli USA e con partner internazionali per portare le patenti di guida e i documenti d’identità digitali sempre su Google Wallet entro la fine dell’anno.

“Stiamo sviluppando soluzioni che si integrino meglio con altre app e con i servizi Google fornendo controlli dettagliati sulla privacy”, recita in tal senso una nota dell’azienda di Mountain View.

Per esempio, quando un utente aggiungerà una tessera per i mezzi di trasporto a Wallet, questa e il relativo saldo verranno visualizzati automaticamente in Google Maps quando l’interessato cercherà le indicazioni stradali. Se il saldo sta per esaurirsi, l’utente potrà aggiungere rapidamente la tariffa relativa alla tratta prescelta prima di arrivare alla stazione. Insomma, una serie di integrazioni che, insieme ad altre che probabilmente sono in cantiere, amplieranno sempre di più l’utilità a 360° del nostro smartphone.