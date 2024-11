Google Maps si rifà il look (e non solo): le novità dell'ultimo aggiornamento

Google Maps rimane l’app di navigazione più popolare in assoluto, sia da desktop che da smartphone e tablet. Un successo enorme quello che Big G ha saputo costruirsi nel corso degli anni e che sembra essere destinato ad aumentare ancora. In che modo? Con gli aggiornamenti software, da rilasciare periodicamente sia per modificare la veste grafica che per introdurre nuove funzionalità.

Ed è proprio in questa direzione che si muove l’ultima versione dell’applicazione, resa disponibile in questi giorni e che vuole rappresentare una ventata d’aria fresca per tutti gli utenti che sono soliti utilizzare il servizio quotidianamente. Dopo aver scaricato e installato l’update, noterai subito un cambiamento importante a livello di UI e l’aggiunta di uno strumento che a lungo era stato richiesto dalla community.

Google Maps, cosa cambia con l’ultimo aggiornamento dell’app

Da subito disponibile sia per Android che per iOS, il nuovo aggiornamento di Google Maps mette in copertina la novità dal punto di vista grafico. L’azienda ha infatti deciso di dire addio allo storico blu utilizzato per tutti i suoi pulsanti principali, a favore di un verde acqua più fresco e bello da vedere. E sarà disponibile sin da subito sia per chi utilizza il tema chiaro sia per chi ha la dark mode.

Ma non è finita qui. Un’altra chicca dell’update è la funzionalità “Esplora lungo il percorso”, che dà la possibilità di ricevere consigli costanti su possibili tappe intermedie lungo il tragitto. Che possono essere luoghi panoramici, ristoranti con ottime recensioni, piazzole di sosta per riposarsi e via dicendo. Per poter utilizzare da subito la feature, ti basterà inserire il punto d’arrivo, fare tap su Indicazioni e poi premere su Aggiungi fermate.

Il consiglio è di scaricare quanto prima l’aggiornamento, così da avere sempre l’ultima versione stabile e sicura. Puoi farlo già oggi accedendo al Play Store di Google o all’App Store di iOS, selezionando Google Maps e facendo tap su Scarica o Aggiorna.