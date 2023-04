Google Pixel 7 Pro Mai così in basso il prezzo!

Google Pixel 7 Pro è lo smartphone top di gamma dell’azienda americana, un dispositivo in cui il sistema operativo Android gira in maniera nativa, dove ogni componente principale è stata sviluppata in casa, per offrire una esperienza d’uso perfetta e pulita, senza compromessi o implementazioni di terze parti come in tutti gli altri dispositivi Android. Android in purezza, come dovrebbe essere insomma, il tutto incorniciato da una serie di applicazioni e feature che non hanno gli altri telefoni. Una vera bomba tecnologica, che grazie a questa incredibile offerta eBay possiamo portarla a casa con uno sconto di ben 150 euro, 749 euro invece che 899. Avete già cliccato il bottone qua sotto, vero?

Tecnologia proprietaria

Il cuore alla base di tutto è la CPU Tensor G2 di Google sviluppata appositamente per lo smartphone andando a migliorare tutti gli aspetti dell’esperienza d’uso visto che ogni sua funzione è stata “scritta” sfruttandolo appieno, nel modo quindi migliore e performante. Di partenza è molto più efficiente, soprattutto a livello energetico ed è capace in tal senso di ottimizzare la durata della batteria in base al modo in cui utilizziamo il telefono. Tutto è imperniato su un machine learning evoluto, sull’uso dell’intelligenza artificiale a tutto campo.

Tensor G2 permette al telefono di esprimere tutte le proprie potenzialità nel comparto fotografico grazie alle nuove modalità Cinematic Blur (o sfocatura cinematografica), Machine Learning Autofocus e il supporto ai video HDR a 10 bit. Sono feature che non tutti i telefoni hanno e quelli che le hanno si basano su applicazioni fisse, non su modifiche in tempo reale delle immagini.

Pixel 7 Pro è dotato anche di chipset Titan M2 che grazie al programma Protected Computing di Google, rende i nuovi Pixel 7 e 7 Pro ancor più sicuri e privati quando si tratta di operazioni bancarie e privacy. Inoltre, il core di sicurezza integrato di Google Tensor G2 lavora insieme al Titan M2 per rendere più sicuri PIN e password.

Pixel 7 Pro, scontatissimo su eBay è l’offerta che stavamo aspettando. Un vero top di gamma con caratteristiche tecnologiche uniche, a questo prezzo, mai così basso, è impossibile non acquistarlo. Inutile dire che è anche uno smartphone proiettato verso il futuro con 4 anni di upgrade Android e patch di sicurezza garantite che mantengono giovane e sicuro lo smartphone!

