Google Pixel 7a con caricabatterie in omaggio: solo 399€ al posto di 509€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo Google Pixel 7a, il midrange più esclusivo del momento

Di fatto, grazie alle promozioni folli presenti sul noto portale di e-commerce, lo smartphone di BigG viene proposto e venduto al prezzo speciale di soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con in omaggio il pratico caricabatterie da 30W. Il modello in questione è in colorazione "grigio antracite" e ci sono 128 GB di memoria interna (non espandibili).

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 7a è uno smartphone di fascia media che vanta caratteristiche da top di gamma. Presenta un processore Google Tensor G2 coadiuvato dall’intelligenza artificiale, da un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e da un modem 5G per la connettività next-gen. Ci sono poi 128 GB di memoria interna non espandibili, ma non finisce qui. Lo schermo è un pannello OLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz e supporto all’HDR10. Il sistema operativo è Android 14 stock con tanti anni di aggiornamenti promessi dalla compagnia americana di Mountain View. Come non citare il comparto fotografico degno di nota con due sensori evoluti che girano video in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio. Eccellente la batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e che si ricarica in un lampo con la USB Type-C.

Il device viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese

