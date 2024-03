Google Pixel 7a manda IN TILT i server Amazon con lo sconto di 150€: è quasi esaurito

Il Google Pixel 7a è un cellulare Android che offre una combinazione di funzionalità avanzate, prestazioni elevate e un design elegante ed ergonomico, facile da tenere in mano, garantendo una comoda esperienza d’uso. Con la connettività 5G, una fotocamera grandangolare versatile, una batteria a lunga durata e una generosa capacità di archiviazione, questo telefono ti permette di sperimentare le ultime tecnologie in un dispositivo affidabile e di alta qualità. Oggi puoi avere questo ben d Dio a soli 379€ grazie alla promozione in corso su Amazon che lo sconta di oltre 100€ col 21%. Inoltre le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

Google Pixel 7a, lo smartphone elegante e dalle prestazioni super

Il Google Pixel 7a supporta la connettività 5G, che ti consente di navigare sul web, scaricare contenuti e trasmettere video in streaming a velocità ultra-rapide. Grazie alla connessione 5G, puoi goderti un’esperienza di connessione fluida e senza interruzioni, consentendoti di essere sempre connesso e di sfruttare appieno le potenzialità della rete mobile di nuova generazione.

Il Pixel 7a è dotato di una fotocamera grandangolare che ti permette di catturare immagini spettacolari con un campo visivo più ampio. Questa funzionalità ti consente di ottenere foto più panoramiche e dettagliate, perfette per paesaggi, gruppi di persone o ambienti spaziosi anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con una batteria che dura fino a 24 ore, il Pixel 7a ti permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza doverlo ricaricare frequentemente. Questa lunga durata della batteria ti offre la tranquillità di poter utilizzare il tuo telefono senza preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue attività quotidiane. Se stai cercando un cellulare all’avanguardia che offra prestazioni di alto livello e una fotocamera versatile, il Google Pixel 7a potrebbe essere la scelta ideale per te, soprattutto a questo prezzo, 379€ grazie allo sconto del 26% su Amazon. Le spedizioni sono gratis via Prime.

