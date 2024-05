Motorola Moto g73 5G, altro che fascia media! Piccolo prezzo e prestazioni eccezionali!

Motorola Moto G73 5G è uno smartphone di fascia media che si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. D’altronde stiamo parlando di un’azienda che negli ultimi anni ha saputo sfidare a viso aperto i colossi del settore Android uscendone vincitrice grazie a telefoni di qualità a tutto tondo con un caratteristica molto importante che altri competitor del lontano oriente dal prezzo conveniente non hanno, ovvero un supporto Android duraturo e soprattutto una versione quasi stock di Android senza inutili personalizzazioni e bloathware. Amazon propone Motorola Moto G73 5G con uno sconto decisamente allettante: MENO 17% che si traduce nel prezzo di listino che passa da 180 euro a 150 euro! Super accessibile e dalle grandi prestazioni, cosa volere di più da Motorola Moto G73 5G?

Piccolo prezzo, grande qualità

Moto G73 5G presenta un design moderno e minimalista, con un corpo in plastica resistente e un peso di soli 182 grammi. Lo schermo è uno dei punti di forza di questo smartphone. E’ un LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate di 120Hz. Valori davvero alti, inusuali per un telefono di questa fascia di prezzo, che si traducono in un’esperienza di visione molto piacevole. Lo schermo è decisamente luminoso, con colori brillanti e ovviamente molto fluido.

Il segreto di questa fluidità è il processore MediaTek Dimensity 930, un chip octa-core, molto prestante, che si comporta bene sia con i giochi più esuberanti sia col multitasking più spinto. Motorola Moto G73 5G ha anche tanto spazio d’archiviazione a disposizione, ben 256GB! Anche qui abbiamo un valore che molti snartphone di ben altro prezzo si sognano, e soprattutto la memoria è anche espandibile tramite microSD. Altro che fascia media!

Anche lato imaging Motorola Moto G73 5G si difende bene grazie ad sistema di fotocamere posteriore doppio composto da un sensore principale da 50MP e un sensore ultra-grandangolare da 8MP.

Prezzo accessibile, ma che specifiche e che prestazioni questo Motorola Moto G73 5G! Piccola spesa, massima resa, solo 150 euro col MENO 17% Amazon! Medaglia d’oro per rapporto qualità prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.