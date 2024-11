Google Pixel 8: con il Black Friday anticipato risparmi 320€ (-40%)

Con le offerte del Black Friday in anticipo, oggi su Amazon trovi uno degli smartphone più innovativi in circolazione ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Google Pixel 8, al momento disponibile a soli 479 euro con uno sconto bomba del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 320 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per pochi giorni!

Google Pixel 8: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 8 è un vero e proprio top di gamma nel suo settore grazie ad una serie di specifiche tecniche che accontentano qualsiasi tipologia di utente.

È dotato dell’innovativo chip Google Tensor G3 che offre prestazioni eccellenti per quanto riguarda tutte le operazioni che vuoi effettuare, dalle più semplici a quelle più complesse. In più, vanta una potente batteria adattiva che può durare oltre 24 ore, e se attivi il risparmio energetico estremo arriva fino a 72 ore senza nessuna preoccupazione.

Questo modello dispone di un enorme display ad alta risoluzione da 6,2 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, offrendo sempre immagini con colori nitidi e vivaci, nonché dettagli minuziosi. In più sfrutta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido.

Infine, usufruendo della VPN di Google One integrata, il dispositivo protegge in ogni momento le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che usi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.