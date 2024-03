Google Pixel 8 offerta doppia MAXI SCONTO + coupon! MENO 200 euro

Oggi Amazon ha deciso di fare le cose in grande, anzi in grandissima. Lo sconto sul bellissimo Pixel 8 di Google è di quelli che fanno tremare i polsi: MENO 18% di partenza, al quale si aggiunge il coupon in pagina da flaggare che toglie altre 50 euro al prezzo di listino! Facciamo i conti: si parta da 799 euro prezzo consigliato, andiamo a togliere il 18% (che sarebbe già un’offerta mostruosa!) e arriviamo a 653,21 euro. Da qui togliamo 50 euro del coupon per vedere il prezzo andare sempre più giù, fermandosi all’incredibile cifra di 603 euro! Da acquistare subito, così potrete avere l’esperienza Android in purezza, come mamma Google l’ha pensata!

Una fascia alta straordinaria

Google Pixel 8 non è un semplice smartphone Android, è lo smartphone creato da Google, quindi tutto quello che è al suo interno è stato pensato per girare al massimo, e con feature uniche a livello software. La scheda tecnica è particolarmente succosa:

Display : Pixel 8 presenta un grande display da 6,2 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel e 120 htz di frequenza di aggiornamento. Questo schermo offre una visione nitida, ed estremamente luminosa.

: Pixel 8 presenta un grande display da con una risoluzione di 120 htz di frequenza di aggiornamento. Questo schermo offre una visione nitida, ed estremamente luminosa. Chip Google Tensor G3 : Il cuore di Pixel 8 è il chip Google Tensor G3 , progettato appositamente con l’IA di Google. Questo chip offre prestazioni all’avanguardia per foto e video.

: Il cuore di è il , progettato appositamente con l’IA di Google. Questo chip offre prestazioni all’avanguardia per foto e video. Fotocamera avanzata : La fotocamera del Pixel 8 è una delle sue caratteristiche distintive. Grazie all’IA, può catturare immagini straordinarie in diverse condizioni di luce. La qualità delle foto e dei video è notevole, rendendo il Pixel 8 una scelta eccellente per gli amanti della fotografia.

: La fotocamera del Pixel 8 è una delle sue caratteristiche distintive. Grazie all’IA, può catturare immagini straordinarie in diverse condizioni di luce. La qualità delle foto e dei video è notevole, rendendo il Pixel 8 una scelta eccellente per gli amanti della fotografia. Assistenza quotidiana: L’IA di Google è integrata in ogni aspetto del Pixel 8. Può aiutare organizzare la giornata, suggerire app utili e persino ottimizzare la durata della batteria. Inoltre Pixel 8 riceve regolarmente aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità direttamente da Google.

Google Pixel 8 è un dispositivo con caratteristiche peculiari, che uniscono prestazioni eccellenti a tutto campo con numerose feature uniche, il tutto all’insegna della messa in campo dell’intelligenza artificiale che ci viene in soccorso in tante azioni, dalla semplice fotografia, con la comodissima gomma magica, alla traduzione in tempo reale. Davvero uno smartphone in cui avrete il futuro in tasca, il tutto poi in costante aggiornamento visto che Pixel 8 è Google.

