Google Pixel 8 Pro a 400€ in meno con il super sconto di Amazon

Uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzo pazzesco! Si tratta del Google Pixel 8 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 699 euro grazie ad un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 8 Pro è un piccolo gioiellino della tecnologia che vanta una serie di caratteristiche tecniche davvero eccezionali.

Innanzitutto è dotato di un immersivo display da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento che si adatta in modo intelligente tra 1 e 120 Hz per garantire prestazioni reattive ed immagini dai colori vividi e i particolari minuziosi in qualsiasi condizione ambientale esterna.

In più dispone di una batteria adattiva può durare oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, fino a 72 ore. Tra l’altro, grazie alla ricarica rapida, potrai avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti così da poterlo utilizzare in qualsiasi momento della giornata.

Un’altra caratteristica importante è il suo sistema di fotocamere all’avanguardia che permette di realizzare foto e video più realistici che mai, anche nelle ore notturne. In più, la Gomma magica per audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento e per mettere in risalto i suoni desiderati.

