Google Pixel 8 Pro a quasi metà prezzo: su Amazon risparmi 500€

È tempo di rinnovare il tuo smartphone? Allora cogli subito l’occasione di acquistare su Amazon il Google Pixel 8 Pro a soli 599 euro con uno sconto bomba del 45%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8 Pro è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche top di gamma.

In primis è dotato del nuovissimo chip Google Tensor G3 progettato con l’IA di Google che garantisce funzionalità all’avanguardia per foto e video, oltre a garantirti prestazioni eccezionali per quanto riguarda anche le operazioni più complesse.

Inoltre dispne di un enorme display immersivo da 6,7″ con una frequenza di aggiornamento che si adatta in modo intelligente tra 1 e 120 Hz così da offrirti immagini sempre realistiche dai colori brillanti e i particolari minuziosi.

Un’altra caratteristica di spicco è la sua batteria adattiva super potente che può durare oltre 24 ore, mentre con il risparmio energetico estremo arriva fino a 72 ore. In più, grazie alla modalità di ricarica veloce, ti basteranno pochissimi minuti per avere tutta l’energia che vuoi.

Per finire, questo modello ha quattro fotocamere di livello professionale con il miglior zoom mai visto finora su Pixel, e con controlli Pro che consentono di usare impostazioni avanzate e di scattare immagini alla massima risoluzione.

