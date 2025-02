Google Pixel 8 Pro: con il doppio sconto eBay lo paghi 500€ in meno

Il tuo vecchio smartphone è da rinnovare? Punta tutto sul Google Pixel 8 Pro, oggi disponibile su eBay a soli 498 euro con uno sconto bomba del 47% ed un coupon aggiuntivo del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK25 al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in tre piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone che, grazie ad una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia, accontenta qualsiasi tipologia di esigenza.

Innanzitutto dispone di una CPU Google Tensor G2 a 3 GHz che offre performance incredibili: in questo modo potrai effettuare qualsiasi tipo di operazione in maniera sempre ottimale e super fluida. Inoltre vanta un display da 6.7 pollici di ampiezza con 1344 x 2992 pixel di risoluzione per una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Non è da meno la sua enorme batteria da 5050mAh con ricarica in modalità wireless che permette di utilizzare lo smartphone per più di una giornata senza alcuna preoccupazione e di ricaricarlo in pochi minuti in caso di necessità.

Un’altra specifica importante del dispositivo è il suo comparto fotografico: in paricolare è dotato di una tripla fotocamera con una risoluzione di 50+48+48 MP con flash e una fotocamera per selfie da 10.5 MP per risultati sempre impeccabili.

Oggi il Google Pixel 8 Pro è disponibile su eBay a soli 498 euro con uno sconto bomba del 47% ed un coupon aggiuntivo del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK25 al momento dell’ordine. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.