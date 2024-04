Google Pixel 8 Pro: l'ammiraglia che devi comprare ADESSO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Google Pixel 8 Pro, il device di punta Android più esclusivo che ci sia, è in super sconto al prezzo speciale di soli 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di un device unico nel suo genere, potentissimo, dotato delle migliori specifiche tecniche che ci siano in circolazione, con uno schermo ampio e generoso e una batteria che promette due giorni di autonomia con una singola carica. Il display è un pannello OLED di ultima concezione e c’è anche un comparto fotografico degno di nota con tre fotocamere all’avanguardia che girano video in 4K di qualità cinematografica. Costa tanto ma è in promozione speciale e risparmierete il 20% sul valore di listino.

Google Pixel 8 Pro su Amazon: ecco perché comprarlo

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di eventuali problematiche), ma potrete anche godere della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e con Prime avrete tantissimi vantaggi aggiuntivi. Citiamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono, con il rivenditore, ma non solo. C’è la possibilità di usufruire del pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Cosa aspettate a farlo vostro dunque?

Il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone pazzesco, in grado di realizzare immagini bellissime grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Con il chip Titan M invece, i vostri dati saranno al sicuro e il merito sarà anche dell’ottimo fingerprint in-display posto sotto il pannello. Con un prezzo di soli 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, vi porterete a casa uno dei top di gamma più esclusivi degli ultimi tempi. Fatelo vostro adesso.

