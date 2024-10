Google Pixel 8 Pro: MAXI RIBASSO di 370€ per poco tempo su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro è ora disponibile con un’offerta imperdibile che ti permette di risparmiare oltre 370€ sul prezzo di listino!

Questo smartphone Android è un concentrato di tecnologia e innovazione, progettato per chi cerca prestazioni elevate e funzionalità avanzate, garantendo un’esperienza d’uso senza compromessi.

Google Pixel 8 Pro: prestazioni straordinarie a un prezzo vantaggioso

Il Pixel 8 Pro si distingue per il suo potente teleobiettivo, che consente di catturare immagini straordinarie e dettagli nitidi anche a grande distanza. Il display Super Actua offre colori brillanti e una qualità visiva eccezionale in ogni condizione di luce, rendendo ogni interazione con il dispositivo coinvolgente e appagante. Con una batteria che garantisce fino a 24 ore di autonomia, questo smartphone ti accompagna per tutta la giornata senza dover ricaricare.

Disponibile nella versione da 256GB e con un design raffinato in Azzurro Cielo, il Google Pixel 8 Pro non è solo potente, ma anche esteticamente elegante. Offre tutto lo spazio di archiviazione necessario per le tue app, foto e video, assicurando al contempo una risposta rapida e reattiva.

Grazie a questa offerta speciale, è l’occasione perfetta per mettere le mani su uno degli smartphone più avanzati del momento a un prezzo ridotto: acquista Google Pixel 8 Pro a soli 790,89€ con il 32% di sconto per un ribasso portentoso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.