Google Pixel 8 Pro: sconto del 20% su Amazon (costa solo 879€)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Google Pixel 8 Pro, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna e in colorazione “grigio creta” si porta a casa al prezzo speciale di soli 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto pari al 20% sul valore di listino. Capite bene che non potete lasciarvelo sfuggire, anche perché ha specifiche assurde e dispone di una scheda tecnica di alto pregio. Il design è minimal ed elegante ed è un telefono coadiuvato dall’intelligenza artificiale. Questo è un flagship di alto profilo che non potete lasciarvi sfuggire quindi correte a prenderlo adesso: lo trovate suil noto portale di e-commerce con tanti vantaggi al seguito.

Google Pixel 8 Pro: ecco perché comprarlo

Il device di casa Google è un’ammiraglia senza eslcusione di colpi. Iniziamo la disamina parlandovi dello schermo OLED da oltre 6,7 pollici dotato di refresh rate adattivo fino a 120 Hz, con una risoluzioen QHD+, cornici sottili e un foro per la selfiecam posto al centro del pannello. C’è una batteria capiente e generosa che promette un giorno e mezzo di autonomia con una singola carica e si ricarica rapidamente con la USB Type-C o mediante wireless. Il modello in questione ha 128 GB di storage ed è in colorazione “grigio creta”. Ottimo il processore Google Tensor G3 coadiuvato dall’intelligenza artificiale che rende ancora più smart questo dispositivo. Il comparto fotografico consente di realizzare immagini (foto e video) di qualità cinematografica, anche in HDR e con sfocatura professionale.

Il Pixel 8 Pro ha poi un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e vi è il fingerprint in-display super rapido e reattivo. Come non segnalare, infine, l’ottimo sistema operativo, Android in versione stock. L’azienda promette sette anni di aggiornamenti con patch di sicurezza aggiornate. A soli 879,00€ con lo sconto del 20% è da comprare immediatamente.

